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  • 02.09.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 23:40

Son dakika: Falcao ini KAP'a bildirdi

, Kolombiyalı futbolcu 'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

, Monaco'dan renklerine kattığı 'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Eylül Pazartesi günü 'a getirdiği Kolombiyalı golcünün sözleşmesiyle ilgili bazı detayları da duyurdu.

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz i konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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