Galatasaray, Monaco'dan renklerine kattığı Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcünün sözleşmesiyle ilgili bazı detayları da duyurdu.



Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.