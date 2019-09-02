Galatasaray, Monaco'dan renklerine kattığı Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcünün sözleşmesiyle ilgili bazı detayları da duyurdu.
Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
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