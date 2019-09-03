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Aboubakar transferi ’ya takıldı

Kamerunlu starı bitirmeye yakınken ’nun kiralama ücreti istemesi tüm hesapları alt üst etti.

Aboubakar transferi Porto’ya takıldı
Kartal Aboubakar transferinde hayal kırıklığı yaşadı. Kamerunlu futbolcuyu 'a davet eden Yönetimi bu oyuncuya sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attıracaktı. Ancak daha önce bu oyuncu için para talep etmeyeceğini söyleyen Porto bu oyuncunun kiralanması için 1.5 milyon Euro talep etti. Bu gelişme üzerine bu transfer daha başlamadan rafa kalktı.



MUHAMMET SON ANDA YATTI
Beşiktaş'ta transferin son gününde gündeme bir anda Başakşehirli girdi. Ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmadı.

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