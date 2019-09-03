Aboubakar transferi Porto’ya takıldı

Kartal Aboubakar transferinde hayal kırıklığı yaşadı. Kamerunlu futbolcuyu İstanbul'a davet eden Beşiktaş Yönetimi bu oyuncuya sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imza attıracaktı. Ancak daha önce bu oyuncu için para talep etmeyeceğini söyleyen Porto bu oyuncunun kiralanması için 1.5 milyon Euro talep etti. Bu gelişme üzerine bu transfer daha başlamadan rafa kalktı.
MUHAMMET SON ANDA YATTI
Beşiktaş'ta transferin son gününde gündeme bir anda Başakşehirli Muhammet Demir girdi. Ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmadı.
MUHAMMET SON ANDA YATTI
Beşiktaş'ta transferin son gününde gündeme bir anda Başakşehirli Muhammet Demir girdi. Ancak yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmadı.
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