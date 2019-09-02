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  • 02.09.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 19:35

Fenerbahçe'nin yeni transferi kimdir? , hangi takımlarda oynadı?

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 'nun transferi açıklandı. Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Şimdi taraftarlar arama motorlarında Fenerbahçe'nin yeni transferi sorusuna yanıt arıyor. Peki, , hangi takımlarda oynadı? İşte Luiz Gustavo'nun kariyeri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo kimdir?

Transferin son gününde transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Luiz Gustavo ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer gelişmesiyle birlikte futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Luiz Gustavo kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

LUİZ GUSTAVO KİMDİR?

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımında transfer olmuştur. Sırasıyla Hoffenheim'da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih'e 17 milyona transfer olmuştur.

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