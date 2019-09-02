Türkiye Andorra maçı ne zaman? EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye turun beşinci maçında Andorra'yı konuk edecek. Andorra maçı öncesi 9 puanla 2'inci sırada yer alan Türkiye 3 galibiyeti 1'de mağlubiyeti bulunuyor. Karşılaşma öncesinde A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman? EURO 2020 A Milli Takım maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. Türkiye - Andorra maçı 7 Eylül'de saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ FUTBOLCU İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.