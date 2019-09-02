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  • 02.09.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 14:58

'den son dakika hamlesi! Ben ...

'de de sıcak saatler... ’nin bonservisi elinde olan Ben için bir gişimde daha bulunacağı öne sürüldü. İddialara göre Fransız futbolcunun menajeri kulüp binasında yönetimle bir görüşme yapıyor.

Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!

Adil Rami, , Luiz Gustavo... Bombaları peş peşe patlatan , son gün bir sürpriz daha yapma niyetinde. 'nin yakından tandığı Hatem Ben için in bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacağı öne sürüldü. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldızın eski takımı Nice'e döneceği kaydedilmişti. Ancak bir türlü anlaşma sağlanamadı.

TAM BİR JOKER
Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim, hedeflenen bölgelere transferi tamamladı. Buna rağmen taraftara son gün hediyesi vermek için Ben Arfa'yla görüşmelerin yeniden başladığı iddia edildi.

Comolli'nin, vatandaşını ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Kanatlarda, forvet arkasında ve ileri uçta görev yapabilen Ben Arfa, gelmesi halinde Jailson gibi için önemli bir joker olacak.

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