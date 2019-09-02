Son dakika haberi... Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, 1 yıllığına Kasımpaşaspor'a kiralandı. Bu transferle birlikte Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı da 14'e düşmüş oldu.

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