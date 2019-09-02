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  • 02.09.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 13:49

Son dakika: Kasımpaşa'da

Son dakika haberine göre 'ın Norveçli oyuncusu , 1 yıllığına Kasımpaşa'a kiralandı. Bu transferle birlikte Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı da 14'e düşmüş oldu.

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Son dakika haberi... 'ın Norveçli oyuncusu , 1 yıllığına Kasımpaşa'a kiralandı. Bu transferle birlikte Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı da 14'e düşmüş oldu.

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