Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, Sarı- Lacivertliler istatistiklerde üstünlük sağlasa da Uğurcan Çakır engeline takılınca evinde 2 puan bıraktı. Uğurcan Çakır, 1 gol yemesine rağmen 8 kurtarışla derbiye adına yazdırdı.
VEDAT'IN KAFASINA MÜTHİŞ REFLEKS
Özellikle 2. yarının başında Vedat'ın kafa şutuna yaptığı refleks maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe 411 isabetli pas ve yüzde 68 topa sahip olma oranına rağmen skoru lehine çeviremedi.
ARKADAŞLARINA İTİCİ GÜÇ OLDU
Uğurcan soğukkanlı tavırlarıyla da takım arkadaşlarına güven verdi. Uğurcan'ın performansı AEK maçı yorgunluğunu özellikle 2. yarıda hisseden takım arkadaşlarına itici güç oldu.
FENER SON 20 DAKİKA DÜŞTÜ...
F.Bahçe ilk yarıda yüzde 68'lik oranla topa sahip olmasına karşın son 20 dakika oyundan düştü. Sarı-Lacivertliler bu yüzden AEK yorgunu rakibinin üstüne en kritik anlarda gidemedi.
YANAL İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın 11'ini bozmadı. Ozan sağ bekte, Tolga Ciğerci de ortada oynadı. Deniz Türüç ise sağda başladı.
RODRIGUES: ÇOK GOL KAÇIRDIK!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki tek golünü atan Rodrigues, "Sonuçtan mutlu değilim. Çok gol kaçırdık ve ben de kaçırdım" dedi. Deneyimli oyuncu, "Daha iyi olmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
2 PENALTI TARTIŞMASI
F.Bahçe - Trabzonspor maçında iki tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. 34. dakikada Nwakaeme ile Zanka'nın girdiği ikili mücadelede Trabzonsporlular penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi.
37. dakikada ise Pereira'nın dizinden sekip eline çarpan topta F.Bahçe cephesi penaltı bekledi. Hakem yine oyunu devam ettirdi.
VEDAT'IN KAFASINA MÜTHİŞ REFLEKS
Özellikle 2. yarının başında Vedat'ın kafa şutuna yaptığı refleks maçın kaderini değiştirdi. Fenerbahçe 411 isabetli pas ve yüzde 68 topa sahip olma oranına rağmen skoru lehine çeviremedi.
ARKADAŞLARINA İTİCİ GÜÇ OLDU
Uğurcan soğukkanlı tavırlarıyla da takım arkadaşlarına güven verdi. Uğurcan'ın performansı AEK maçı yorgunluğunu özellikle 2. yarıda hisseden takım arkadaşlarına itici güç oldu.
FENER SON 20 DAKİKA DÜŞTÜ...
F.Bahçe ilk yarıda yüzde 68'lik oranla topa sahip olmasına karşın son 20 dakika oyundan düştü. Sarı-Lacivertliler bu yüzden AEK yorgunu rakibinin üstüne en kritik anlarda gidemedi.
YANAL İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın 11'ini bozmadı. Ozan sağ bekte, Tolga Ciğerci de ortada oynadı. Deniz Türüç ise sağda başladı.
RODRIGUES: ÇOK GOL KAÇIRDIK!
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki tek golünü atan Rodrigues, "Sonuçtan mutlu değilim. Çok gol kaçırdık ve ben de kaçırdım" dedi. Deneyimli oyuncu, "Daha iyi olmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
2 PENALTI TARTIŞMASI
F.Bahçe - Trabzonspor maçında iki tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. 34. dakikada Nwakaeme ile Zanka'nın girdiği ikili mücadelede Trabzonsporlular penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi.
37. dakikada ise Pereira'nın dizinden sekip eline çarpan topta F.Bahçe cephesi penaltı bekledi. Hakem yine oyunu devam ettirdi.
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