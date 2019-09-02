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  • 02.09.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 18:37

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'i Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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