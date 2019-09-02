Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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