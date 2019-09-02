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  • 02.09.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 18:42

Son dakika: i resmen açıkladı!

Sarı Kırmızılı ekip, 'nin 700 bin euro karşılığında 'dan kiralandığını açıkladı. Rumen golcü, 2.5 milyon euro garanti ücret alacak.

Galatasaray transferi açıkladı!

, 'nin kiralık i konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."﻿﻿﻿﻿

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