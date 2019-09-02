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  • 02.09.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 20:01

, 'yu resmen açıkladı

Kulübü, 'nın Marsilya takımında forma giyen 'nun i konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.


Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun i için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

'nin 'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."


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