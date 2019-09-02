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Oyuncularım alkışı hak etti

, “Oyuncularım alkışı hak etti. Milli ara ilaç gibi gelecek” dedi.

Oyuncularım alkışı hak etti
Trabzonspor , karşısında sergilenen mücadeleden çok memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu takım 8 Ağustos'tan beni 7 maç oynadı. Oyuncularım özel bir alkışı hak ediyor. Milli ara ilaç gibi gelecek. Çok yorulduk. Golü yedik ama panik yapmadık. Bu yorgunluğa rağmen oyuncularım çok iyi mücadele etti" dedi.

15 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
ile Fenerbahçe 1-1 berabe kalırken Bordo-Mavililer böylece 'de çıktığı son 15 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılmadı.

AVDIJAJ'TAN SİFTAH
Trabzonspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Donis Avdijaj, Bordo-Mavili forma ile ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı. Avdijaj geçen hafta oyuna 87. dakikada girmişti.

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