F.Bahçe'ye müjde... Sarı-Lacivertli takımın anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo dün İstanbul'a geldi. Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer edilen 32 yaşındaki defans oyuncusu Luiz Gustavo dışında Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Lazio'da forma giyen Riza Durmisi için de önce anlaşma sağladı. Ancak bu oyuncunun sağlık sorunları ve sakatlığı olduğu öğrenilince transfer gerçekleşmedi.
7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
F.Bahçe'de Gustavo transferinde dün hareketli dakikalar yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetim Marsilya ile küçük detayları da sabah saatlerinde hallettikten sonra Luiz Gustavo İstanbul'a geldi. Fenerbahçe bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
YILLIK 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Gustavo'ya da yıllık 3 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. 2 sezondur Marsilya'da oynayan Gustavo 10 gol, 2 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu bugün önce sağlık kontrolünden geçecek. Eğer her hangi bir sorun çıkmazsa bu oyuncu imzayı atacak.
7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
F.Bahçe'de Gustavo transferinde dün hareketli dakikalar yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetim Marsilya ile küçük detayları da sabah saatlerinde hallettikten sonra Luiz Gustavo İstanbul'a geldi. Fenerbahçe bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
YILLIK 3 MİLYON EURO ÖDENECEK
Gustavo'ya da yıllık 3 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. 2 sezondur Marsilya'da oynayan Gustavo 10 gol, 2 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu bugün önce sağlık kontrolünden geçecek. Eğer her hangi bir sorun çıkmazsa bu oyuncu imzayı atacak.
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