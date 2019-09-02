Bugünkü
Takvim

’de seri 23 maça çıktı

Fırtına F.Bahçe önünde kazanamayınca galibiyet hasreti 23 maça yükseldi

Kadıköy’de seri 23 maça çıktı
F.Bahçe karşısında 'da son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla alan Trabzonspor Kadıköy'de 22 maçtır galip gelemiyordu. Bordo-
Mavililer dün de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı. Böylece Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti 23 maça çıktı.

​MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
ile arasındaki dev karşılaşmada tempo hiç düşmedi. 2 takım da büyük bir mücadele ortaya koyarken sergilenen futbol taraftarları mutlu etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKadıköy’de seri 23 maça çıktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri