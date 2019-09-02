Kadıköy’de seri 23 maça çıktı

F.Bahçe karşısında İstanbul'da son galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla alan Trabzonspor Kadıköy'de 22 maçtır galip gelemiyordu. Bordo-
Mavililer dün de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı. Böylece Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti 23 maça çıktı.
MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev karşılaşmada tempo hiç düşmedi. 2 takım da büyük bir mücadele ortaya koyarken sergilenen futbol taraftarları mutlu etti.
Mavililer dün de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı. Böylece Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti 23 maça çıktı.
MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev karşılaşmada tempo hiç düşmedi. 2 takım da büyük bir mücadele ortaya koyarken sergilenen futbol taraftarları mutlu etti.
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