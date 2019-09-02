Başakşehir siftah yaptı... Ligde ilk 2 maçtan puansız ayrılan 2 ekibin mücadelesinde İstanbul ekibi, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen evsahibi takım 36'da Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Devre Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 2. yarı Başakşehir daha üstün bir futbol sergilemesine rağmen G.Birliği savunmasını aşamadı. 83'te kazanılan penaltıyı Demba Ba gole çevirdi ve skor 1-1 oldu, Başakşehir 90'da Visca'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
- Spor
- 02.09.2019
- Gazete
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