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nihayet

Ligde ilk 2 maçtan puansız ayrılan , başkentte G.Birliği önünde önce geriye düştü. Sonradan açılan ekibi ve ile galibiyete uzandı.

BAŞAKŞEHİR NİHAYET
Başakşehir siftah yaptı... Ligde ilk 2 maçtan puansız ayrılan 2 ekibin mücadelesinde ekibi, 'ni deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ilk yarısında etkili bir sergileyen evsahibi takım 36'da Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Devre Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 2. yarı daha üstün bir futbol sergilemesine rağmen G.Birliği savunmasını aşamadı. 83'te kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu, Başakşehir 90'da 'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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