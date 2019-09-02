Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti. Maçta ilk seti 26-24 kazanan Milliler, 2. seti 35-18, 3. seti ise 33-31 kaybetti. 4. seti 25-22 alan Milliler, 5. ve son seti de 16-14 kazandı.
RAKİP HOLLANDA
Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımız'ın rakibi ise Hollanda oldu.
RAKİP HOLLANDA
Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımız'ın rakibi ise Hollanda oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.