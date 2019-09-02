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Filenin Sultanları de

5. sete uzayan maçta ’a deviren , Avrupa Şampiyonası’nda son 8’e kaldı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında 'ı 3-2 mağlup etti. Maçta ilk seti 26-24 kazanan Milliler, 2. seti 35-18, 3. seti ise 33-31 kaybetti. 4. seti 25-22 alan Milliler, 5. ve son seti de 16-14 kazandı.

RAKİP HOLLANDA
Sırbistan'ı yenerek adını e yazdıran A Milli Takımız'ın rakibi ise Hollanda oldu.

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