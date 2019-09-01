G.Saray sonunda Falcao'ya kavuşuyor. Kolombiyalı golcü bugün İstanbul'da olacak. Sarı- Kırmızılılar, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı yıldız golcü için dün KAP açıklaması yaptı. Cimbom, Monaco'ya bonservis ödemeyecek. Falcao, Aslan'dan yıllık 5 milyon Euro+bonus kazanacak.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 60 PAY!
Monaco, anlaşma gereği sonraki satıştan yüzde 60 pay alacak. Ayrıca transferde yetki alan menajerler 3 milyon Euro kazanacak... Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırsa Monaco 1.5 milyon Euro elde edecek.
HAVALİMANINA AKIN EDECEKLER
G.Saray taraftarının Radamel Falcao için bugün havalimanına akın etmesi bekleniyor. Cimbom, 45 gün boyunca uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı ve yılın bombasını patlattı.
TARAFTAR ÇILDIRDI
G.Saray'ın Falcao ile anlaşmasından sonra sosyal medyada twit rekoru kırıldı.
İMZA TÖRENİ STATTA!
Galatasaray 33 yaşındaki Radamel Falcao için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlemeyi planlıyor. İmza töreninde taraftarların da olması bekleniyor. Bu arada Dünyaca ünlü ajanslar transferi dün son dakika olarak verdi.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 60 PAY!
Monaco, anlaşma gereği sonraki satıştan yüzde 60 pay alacak. Ayrıca transferde yetki alan menajerler 3 milyon Euro kazanacak... Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırsa Monaco 1.5 milyon Euro elde edecek.
HAVALİMANINA AKIN EDECEKLER
G.Saray taraftarının Radamel Falcao için bugün havalimanına akın etmesi bekleniyor. Cimbom, 45 gün boyunca uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı ve yılın bombasını patlattı.
TARAFTAR ÇILDIRDI
G.Saray'ın Falcao ile anlaşmasından sonra sosyal medyada twit rekoru kırıldı.
İMZA TÖRENİ STATTA!
Galatasaray 33 yaşındaki Radamel Falcao için yarın Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlemeyi planlıyor. İmza töreninde taraftarların da olması bekleniyor. Bu arada Dünyaca ünlü ajanslar transferi dün son dakika olarak verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.