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Ve Falcao Cimbom'da! yılın ini bitirdi

G.Saray, Falcao ini dün gece ’a bildirdi. Transferde mutlu sona ulaşan Aslan, yıldız golcü için ’ya bonservis ödemeyecek. Falcao, 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yılda 5 milyon Euro kazanacak...

Ve Falcao Cimbom'da
G.Saray sonunda Falcao'ya kavuşuyor. Kolombiyalı golcü bugün İstanbul'da olacak. Sarı- Kırmızılılar, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı yıldız golcü için dün KAP açıklaması yaptı. Cimbom, Monaco'ya bonservis ödemeyecek. Falcao, Aslan'dan yıllık 5 milyon Euro+bonus kazanacak.

​SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 60 PAY!
Monaco, anlaşma gereği sonraki satıştan yüzde 60 pay alacak. Ayrıca de yetki alan menajerler 3 milyon Euro kazanacak... Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırsa Monaco 1.5 milyon Euro elde edecek.



​HAVALİMANINA AKIN EDECEKLER
G.Saray taraftarının Radamel Falcao için bugün havalimanına akın etmesi bekleniyor. Cimbom, 45 gün boyunca uğraştığı transferde mutlu sona ulaştı ve yılın bombasını patlattı.



TARAFTAR ÇILDIRDI
G.Saray'ın Falcao ile anlaşmasından sonra sosyal medyada twit rekoru kırıldı.

İMZA TÖRENİ STATTA!
Galatasaray 33 yaşındaki için yarın Stadı'nda imza töreni düzenlemeyi planlıyor. İmza töreninde taraftarların da olması bekleniyor. Bu arada Dünyaca ünlü ajanslar transferi dün son dakika olarak verdi.
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