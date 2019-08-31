Son dakika: Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
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