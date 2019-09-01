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  • 01.09.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 19:11

'den 'a flaş gönderme: Taklitlerimizden sakının

, heyecanı yaşanırken 'den flaş bir gönderme geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Falcao ini duyururken kullandığı emojili paylaşıma ithafen bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme!

'den 'a sürpriz bir gönderme geldi.

Galatasaray, 'yu KAP'a bildirmeden önce alevli emoji paylaşımında bulunmuştu. Fenerbahçe'nin de her inde kullandığı bu emoji sarı-lacivertli takım tarafından hoş karşılanmadı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız.'' ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği o paylaşım ve sarı-lacivertlilerin verdiği o cevap;


Galatasaray'ın paylaşımı


Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım

Fenerbahçe yaptığı açıklamadan sonra alevli bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo transferini açıklaması bekleniyor.

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