Fenerbahçe'den Galatasaray'a sürpriz bir gönderme geldi.

Galatasaray, Radamel Falcao'yu KAP'a bildirmeden önce alevli emoji paylaşımında bulunmuştu. Fenerbahçe'nin de her transferinde kullandığı bu emoji sarı-lacivertli takım tarafından hoş karşılanmadı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Camiamız ve kamuoyuna önemli hatırlatma: Lütfen taklitlerimizden sakınınız.'' ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği o paylaşım ve sarı-lacivertlilerin verdiği o cevap;



Galatasaray'ın paylaşımı



Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım



Fenerbahçe yaptığı açıklamadan sonra alevli bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo transferini açıklaması bekleniyor.