Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.
Detaylar Geliyor...
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.
Detaylar Geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.