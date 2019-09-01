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  • 01.09.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 21:21

1-1 Gazişehir | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında ile Gazişehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı

'in 3. haftasında ile Gazişehir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Detaylar Geliyor...

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