Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 4'e yükseltti.

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