Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine karşı açık ara üstün bulunuyor. Trabzonspor rakibi karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekde zorlanıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 FB TS derbisi muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemin Ali Şansalan olacğaı karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Altay- Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

SAKAT: Isla, Hasan Ali Kaldırım, Moses

CEZALI: Yok

TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, *Abdülkadir Ömür

CEZALI: Yok