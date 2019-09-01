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  • 01.09.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 12:03

maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FB TS derbisi muhtemel 11'ler

- maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Lig'in 3. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor bu karşılaşma ile 124. randevuya çıkacak. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi. Peki, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 FB TS derbisi muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine karşı açık ara üstün bulunuyor. Trabzonspor rakibi karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekde zorlanıyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 FB TS derbisi muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemin Ali Şansalan olacğaı karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE
Altay- Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
SAKAT: Isla, Hasan Ali Kaldırım, Moses
CEZALI: Yok

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, *Abdülkadir Ömür
CEZALI: Yok

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