İtalyan gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Çizme kulüplerinden Verona'nın Diagne'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği duyurdu. Cimbom'un Senegalli yıldızı instagram'daki biosunu ise İtalya olarak değiştirdi. İtalyan gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Çizme kulüplerinden Verona'nın Diagne'yi kadrosuna katmak için uğraş verdiği duyurdu. Cimbom'un Senegalli yıldızı instagram'daki biosunu ise İtalya olarak değiştirdi.
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