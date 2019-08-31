UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde 3 temsilcimizin rakipleri belli oldu. K Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Braga, Wolverhampton Wanderers ve Sloven Bratislava ile eşleşti.



HEDEFİMİZ 3'TE 3 YAPMAK

Trabzonspor C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe'nin karşısına çıkacak. Başakşehir ise J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberg ile mücadele edecek



FİNALİN HEYECANI POLONYA

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Finaliise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.







EN GÜÇLÜ RAKİP 3. TORBADAN GELDİ

Beşiktaş seri başı olmasına rağmen zorlu bir grupa düştü. 3. torbadan gelen Wolverhampton en tehlikeli takım olarak dikkat çekiyor. İngiliz ekibi bu sezon transfere 96 milyon Euro harcadı.







​TÜM İHTİMALLERE AÇIK BİR GRUP

C Grubu, Avrupa Ligi'nin belki de en denk grubu oldu... Trabzonspor'la birlikte Krasnodar, Basel ve Getafe grup liderliği şansına sahip. Yaptığı flaş transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Rus Krasnodar, yıldız isimleri ile diğer rakiplerimizden az da olsa sıyrılıyor.







CENGİZ ÜNDER RAKİP OLUYOR

Başakşehir belki de Şampiyonlar Ligi ayarında bir grupa düştü... İtalyan futbolulun dev ismi Roma'da Cengiz Ünder eski takımına rakip olacak. Almanlar'ın ekol takımlarından Mönchengladbach da bir hayli tehlikeli. Avusturya ekibi Wolfsberg ise en zayıf halka olarak gösteriliyor.