Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.08.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 12:47

maçı öncesi Trabzon'da sakatlık şoku! Kadroya alınmadılar

Son dakika haberine göre yarın İstanbul'da 'ye konuk olacak Trabzon, sakatlık iyle sarsıldı. Karadeniz temsilcisinde AEK maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yeni transfer Sturridge kadroya alınmadı.

F.Bahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku

Süper Lig'in 3. haftasında - Trabzon ile karşı karşıya gelecek. İki takımda dev maç öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

'da perşembe günü AEK karşısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen 'den kötü haber geldi.

20 yaşında yıldız futbolcu pazar günü Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

STURRIDGE DE KADRODA YOK!
Ayrıca Trabzonspor'un Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Daniel Sturridge de Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu.

Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak bugün İstanbul'a hareket edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kadroya alınmadılar
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri