Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ve 10 Eylül'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )
Orta saha: Emre Kılınç (Sivas), Cengiz (Roma), Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan, Oğuzhan (Beşiktaş), Emre, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can (Başakşehir ), Okay(C. Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Güven (Beşiktaş), Kenan (DüsseldorfÇalhanoğlu (Milan)
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalya) Çağlar (Leicester), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )
Orta saha: Emre Kılınç (Sivas), Cengiz (Roma), Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan, Oğuzhan (Beşiktaş), Emre, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can (Başakşehir ), Okay(C. Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan
Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Güven (Beşiktaş), Kenan (DüsseldorfÇalhanoğlu (Milan)
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