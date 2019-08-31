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su açıklandı

Ay-Yıldızlılar’ın elemelerinde Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların su belli oldu.

Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Milli Takım'ın elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ve 10 Eylül'de Moldova ile oynayacağı maçların sunda şu isimler bulunuyor:


Kaleciler: (), Gökhan Akkan (Ç.Rize), (R.Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzon)


Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare () Çağlar (Leicester), (Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), (Roma), Umut Meraş (Le Havre )


Orta saha: Emre Kılınç (), Cengiz (Roma), Efecan Karaca (Alanya), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan, Oğuzhan (), Emre, , Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can (Başakşehir ), Okay(C. Vigo), (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan


Forvet: Cenk (Everton), Enes (Valladolid), Güven (Beşiktaş), Kenan (Düsseldorf​Çalhanoğlu (Milan)

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