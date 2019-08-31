Karaman’dan Fener terapisi

Trabzonspor'un AEK'ya yenilerek gruptan çıkması futbolcuları üzdü. Ancak oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Ünal Karaman, "O maç bir kazaydı. Her şeye rağmen gruplara kaldınız. Sizden sadece Fenerbahçe maçını düşünmenizi istiyorum. Oradan galibiyetle dönersek önemli bir iş gerçekleştirirsiniz" dedi.
Trabzonspor'da dünkü idman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
EN İYİ KURAYI ÇEKTİK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir kura çektiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Hata yapmadığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüksek" diye konuştu.
Trabzonspor'da dünkü idman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
EN İYİ KURAYI ÇEKTİK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir kura çektiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Hata yapmadığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüksek" diye konuştu.
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