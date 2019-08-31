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Karaman’dan Fener terapisi

, maçında bozulan moralleri düezltmek için takımla toplantı yaptı. Karaman, “O bir maç kazaydı. Sizlerden sadece F.Bahçe’yi düşünmenizi istiyorum” dedi.

Karaman’dan Fener terapisi
Trabzonspor'un AEK'ya yenilerek gruptan çıkması futbolcuları üzdü. Ancak oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Ünal Karaman, "O maç bir kazaydı. Her şeye rağmen gruplara kaldınız. Sizden sadece maçını düşünmenizi istiyorum. Oradan galibiyetle dönersek önemli bir iş gerçekleştirirsiniz" dedi.



'da dünkü idman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.



EN İYİ KURAYI ÇEKTİK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Avrupa Ligi'nde iyi bir kura çektiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Hata yapmadığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüksek" diye konuştu.

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