Hedefteki isim Aboubakar

Beşiktaş'ta Aboubakar için heyecanladıran açıklama... Elneny'i dün akşam İstanbul'a getiren Kartal bu kez forvet atağına kalktı. Siyah- Beyazlı yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil transferlerin Fikret Orman ve Ali Naibi tarafından büyük bir gizlilik içerisinde, titizlikle yürütüldüğünü söyleyerek, "Aboubakar bizim eski oyuncumuzdu. Son 1 yıl içindeki durumunu açıkçası çok bilmiyorum. Ancak sağlık durumundan sonra olumlu bir görüş çıkarsa Abuobukar dönebilir" dedi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurasını da değerlendiren Ürkmezgil, "Rakip seçme gibi bir ayrımımız yok. Beşiktaş Avrupa'da kendini kanıtlamış bir takım. Yine başarılı olacağız" dedi.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.