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Hedefteki isim Aboubakar

Elneny’i ’a getiren forvette ilk aday olarak Aboubakar’ı belirledi. Yönetici , “Sağlık raporları iyi çıkarsa Aboubakar dönebilir” dedi. Bu açıklama taraftarı heyecanlandırdı.

Hedefteki isim Aboubakar
Beşiktaş'ta Aboubakar için heyecanladıran açıklama... Elneny'i dün akşam 'a getiren Kartal bu kez forvet atağına kalktı. Siyah- Beyazlı yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil transferlerin Fikret Orman ve Ali Naibi tarafından büyük bir gizlilik içerisinde, titizlikle yürütüldüğünü söyleyerek, "Aboubakar bizim eski oyuncumuzdu. Son 1 yıl içindeki durumunu açıkçası çok bilmiyorum. Ancak sağlık durumundan sonra olumlu bir görüş çıkarsa Abuobukar dönebilir" dedi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurasını da değerlendiren Ürkmezgil, "Rakip seçme gibi bir ayrımımız yok. Beşiktaş Avrupa'da kendini kanıtlamış bir takım. Yine başarılı olacağız" dedi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Aboubakar'ın 'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

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