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  • 31.08.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 22:45

Formula 2'de feci ! hayatını kaybetti

Formula 2 pilotu 22 yaşındaki , Belçika 'sinde geçirdiği da hayatını kaybetti. Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.

Formula 2'de feci kaza! Genç pilot hayatını kaybetti

Formula 2 pilotu , Belçika 'sinde geçirdiği da hayatını kaybetti.

Yarışın ikinci turunda meydana gelen kazada, BWT Arden takımının 22 yaşındaki Fransız pilotu Hubert'in aracı bariyerlere çarptıktan sonra piste savruldu. Arkadan gelen ABD'li pilot Juan Manuel Correa'nın aracı yaklaşık 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Hubert'in kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Correa'nın durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.

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