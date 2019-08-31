Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcıları Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - ANTALYASPOR CANLI
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Daci, Skubic, Anicic, Jens Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo
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