Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcıları Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - ANTALYASPOR CANLI





İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Daci, Skubic, Anicic, Jens Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo