Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.08.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 19:56

- | CANLI anlatım

, Süper Lig'in 3. haftasında 'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Konyaspor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında , 'u konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcıları Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - ANTALYASPOR CANLI


İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Daci, Skubic, Anicic, Jens Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKonyaspor - Antalyaspor | CANLI anlatım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri