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'den ince mesaj: Profesyonelce hamleler

geçen sezon kendilerine yapıldığını iddia ettiği örgütlü işlere ‘amatör’ dediğini hatırlatarak, “Sözlerime alınmışlar ki artık profesyonel hamleler yapıyorlar” dedi.

Profesyonelce hamleler
Fatih Terim, Kayserispor maçının çok renkli ve elektrikli geçtiğini söyledi. G.Saray'ın böyle goller yememesi gerektiğini söyleyen Terim, "Geçen sene G.Saray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. Örgütlü organize işler ama amatör demiştim. Bu sene profesyonelce hamleler var. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller" dedi.



BİR BÜTÜN OLARAK DURABİLMELİYİZ
Camiaya mesaj yollayan , "Galatasaray camiasına tekrar erkenden söylüyorum bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum yoksa maçı kapattım. Geçen sene amatör kısmına alınmışlar" dedi.



DIAGNE'NİN ÇIKMASI DOĞRU KARARDI
MAÇLA ilgili konuşan Fatih Terim, "Beklediğimizi bulamayınca veya alamayınca mecburi değişiklikler yaptık. Diagne'nin çıkması doğru oldu. Hareketsizdik orada. 'u tebrik ediyorum. G.Saray 2 maçta kaybedince kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Şimdi yabancı konuşulur" diye konuştu.

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