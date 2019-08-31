Aslan Monaco’ya kamp kurdu

Cimbom'da Monaco'ya giden ve geceyi orada geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak,Falcao için Monaco yönetimiyle bir kez daha masaya oturdu. Menajer Özgün Koyutürk de bu görüşmelere katıldı. Görüşmelerin bugün de süreceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İKNA TURLARI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler Falcao için Monaco'yu ikna çabasını sürdürdü.
İKNA TURLARI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler Falcao için Monaco'yu ikna çabasını sürdürdü.
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