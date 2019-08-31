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Aslan Monaco’ya kamp kurdu

Başkan , için Monaco’yla bir görüşme daha yaptı. Görüşmeler bugün de sürecek.

Aslan Monaco’ya kamp kurdu
Cimbom'da Monaco'ya giden ve geceyi orada geçiren Başkan ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak,Falcao için Monaco yönetimiyle bir kez daha masaya oturdu. Menajer Özgün Koyutürk de bu görüşmelere katıldı. Görüşmelerin bugün de süreceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.




İKNA TURLARI
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler Falcao için Monaco'yu ikna çabasını sürdürdü.

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