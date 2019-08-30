Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
KARTAL BİRİNCİ TORBADA
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri bugün çekilecek... Beşiktaş kuraya 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.
ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a göre daha kolay rakiplerle eşleşecek. 3. torbada yer alan temsilcilerimizden Başakşehir ve 4. torbadaki Trabzonspor'u zorlu rakipler bekliyor.
KARTAL BİRİNCİ TORBADA
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri bugün çekilecek... Beşiktaş kuraya 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.
ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a göre daha kolay rakiplerle eşleşecek. 3. torbada yer alan temsilcilerimizden Başakşehir ve 4. torbadaki Trabzonspor'u zorlu rakipler bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.