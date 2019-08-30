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’nde kura günü! , ve ’un rakipleri belli oluyor...

’ndeki temsilcilerimiz , ve ’un gruplardaki rakipleri bugün belli oluyor... Beşiktaş kuraya 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.

Avrupa Ligi’nde kura günü
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.



KARTAL BİRİNCİ TORBADA
Ülkemizi 'nde temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri bugün çekilecek... Beşiktaş kuraya 1. torbadan, 3. torbadan, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.



ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Beşiktaş, Başakşehir ve 'a göre daha kolay rakiplerle eşleşecek. 3. torbada yer alan temsilcilerimizden Başakşehir ve 4. torbadaki Trabzonspor'u zorlu rakipler bekliyor.



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