UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından bu kez Avrupa Ligi için heyecan dorukta... Temsilcilerimizden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor.

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A GRUBU: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange

B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV, Rosenborg,

E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes,

F GRUBU: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege,

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord,​

H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol,

I GRUBU: Wolfsburg, Gent, St. Etienne,

J GRUBU: Roma, Monchengladbach, BAŞAKŞEHİR,

K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton,

L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan,

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI:

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

ÖNEMLİ NOTLAR:

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE!

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.