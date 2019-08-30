31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belli oldu.



FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımızın şampiyona kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Doğuş Balbay

Sertaç Şanlı

A.Buğrahan Tuncer

J. Metecan Birsen

Melih Mahmutoğlu

Ege Arar

Semih Erden

Yiğit Arslan

Cedi Osman

Ersan İlyasova

Furkan Korkmaz

Scott Jordan Vilbekin