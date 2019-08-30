31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belli oldu.
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımızın şampiyona kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Doğuş Balbay
Sertaç Şanlı
A.Buğrahan Tuncer
J. Metecan Birsen
Melih Mahmutoğlu
Ege Arar
Semih Erden
Yiğit Arslan
Cedi Osman
Ersan İlyasova
Furkan Korkmaz
Scott Jordan Vilbekin
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Bu yıl Çin'de oynanacak olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Kadroda Cedi Osman, Ersan İlyasova gibi NBA'de oynayan isimler dikkat çekti.
31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belli oldu.
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