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  • 30.08.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 16:25

'nın 2019 kadrosu belli oldu

Bu yıl Çin'de oynanacak olan 2019 'nda mücadele edecek olan 'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. Kadroda Cedi Osman, Ersan İlyasova gibi NBA'de oynayan isimler dikkat çekti.

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımımızın 12 kişilik nihai rcu kadrosu belli oldu.

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımızın şampiyona kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Doğuş Balbay
Sertaç Şanlı
A.Buğrahan Tuncer
J. Metecan Birsen
Melih Mahmutoğlu
Ege Arar
Semih Erden
Yiğit Arslan
Cedi Osman
Ersan İlyasova
Furkan Korkmaz
Scott Jordan Vilbekin

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