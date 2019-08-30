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  • 30.08.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 21:32

maçı ne zaman? EURO 2020 bilet fiyatları ne kadar?

EURO 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ay-Yıldızlılar beşinci haftada Andorra'yı evinde konuk edecek. Karşılaşma için geri sayım başlarken, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Peki, maçı ne zaman? EURO 2020 bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye-Andorra maçı ne zaman?

Türkiye-Andorra maçı ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta maçları onanacak. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Andorra maçı öncesinde 9 puanla 2'inci sırada yer alıyor. 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türkiye'nin Andorra maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Andorra maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile Andorra karşı karşıya geliyor. Türkiye - Andorra maçı 7 Eylül'de saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI BİLET FİYATLARI

A Milli Takımımızın Andorra ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.

Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşması için her taraftar 1, 2 ve 3. Kategori'den en fazla 3 adet bilet satın alabilecek. Locada ise her taraftar en fazla 12 adet koltuk sahibi olabilecek.

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