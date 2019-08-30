Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Liderlik için takımlar kıyasıya mücadele ederken, güncel puan durumu taraftarların gündeminde. Galibiyette 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. son şampiyon Galatasaray ise 1 puanla 14. sırada. İşte Süper Lig'in 3. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (3. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Fenerbahçe 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Alanyaspor 2 2 0 0 5 1 4 6 3 Denizlispor 2 2 0 0 4 0 4 6 4 Rizespor 2 2 0 0 3 1 2 6 5 Trabzonspor 2 1 1 0 3 2 1 4 6 Sivasspor 2 1 0 1 4 2 2 3 7 Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 4 2 2 3 8 Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3 9 Antalyaspor 2 1 0 1 1 2 -1 3 10 Gazişehir Gaziantep 2 1 0 1 4 6 -2 3 11 Konyaspor 2 0 2 0 1 1 0 2 12 Ankaragücü 2 0 2 0 1 1 0 2 13 Kayserispor 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Galatasaray 2 0 1 1 1 3 -2 1 15 Kasımpaşa 2 0 1 1 2 5 -3 1 16 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 5 -4 0 17 Başakşehir 2 0 0 2 1 5 -4 0 18 Göztepe 2 0 0 2 0 4 -4 0

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 3. HAFTA)

30 AĞUSTOS CUMA

Kasımpaşa - Ankaragücü:

Kayserispor - Galatasaray:

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

Konyaspor - Antalyaspor:

Göztepe - Denizlispor:

Beşiktaş - Rizespor:

01 EYLÜL PAZAR

Gençlerbirliği - Başakşehir:

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep:

Fenerbahçe - Trabzonspor:

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: