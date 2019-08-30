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  • 30.08.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 19:44

puan durumu: 30 Ağustos STSL 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

'de 3. hafta heyecanı başladı. Kasımpaşa - Ankaragücü ve Kayserispor - Galatasaray maçı ile başlayan 3'üncü haftanın güncel puan durumu merak edilenler arasında. Fenerbahçe 6 puan ve 6 averaj ile liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl? İşte 30 Ağustos Süper Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig güncel puan durumu

puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Liderlik için takımlar kıyasıya mücadele ederken, güncel puan durumu taraftarların gündeminde. Galibiyette 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. son şampiyon Galatasaray ise 1 puanla 14. sırada. İşte Süper Lig'in 3. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (3. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Fenerbahçe 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Alanyaspor 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Denizlispor 2 2 0 0 4 0 4 6
4 Rizespor 2 2 0 0 3 1 2 6
5 Trabzonspor 2 1 1 0 3 2 1 4
6 Sivasspor 2 1 0 1 4 2 2 3
7 Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 4 2 2 3
8 Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3
9 Antalyaspor 2 1 0 1 1 2 -1 3
10 Gazişehir Gaziantep 2 1 0 1 4 6 -2 3
11 Konyaspor 2 0 2 0 1 1 0 2
12 Ankaragücü 2 0 2 0 1 1 0 2
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 Galatasaray 2 0 1 1 1 3 -2 1
15 Kasımpaşa 2 0 1 1 2 5 -3 1
16 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 5 -4 0
17 Başakşehir 2 0 0 2 1 5 -4 0
18 Göztepe 2 0 0 2 0 4 -4 0

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI 3. HAFTA)

30 AĞUSTOS CUMA

Kasımpaşa - Ankaragücü:

Kayserispor - Galatasaray:

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

Konyaspor - Antalyaspor:

Göztepe - Denizlispor:

Beşiktaş - Rizespor:

01 EYLÜL PAZAR

Gençlerbirliği - Başakşehir:

Sivasspor - Gazişehir Gaziantep:

Fenerbahçe - Trabzonspor:

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor:

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