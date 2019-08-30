Çankırı kupada turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları dün tamamlandı... 1074 Çankırıspor evinde Boyabat'ı 2-0 yenerek 2. tura çıktı. Sonuçlar: Muş Lemnedes-Özgüzeldere: 2-1, Yüksekova Bld.-Siirt: 0-2, Görelespor- Merzifonspor: 1-0, Mardin BŞB.-Kahta: 2-1, Kars 36-Hoçvanspor: 1-0, Kilis Bld.- Dersimspor: 1-0, Çubukspor- K.B.Anadoluspor: 1-3, Karaman Bld.-Bucak Bld.: 1-0, Tavşanlı Linyit-İsparta 32: 1-0, Yalova Kadıköy-Bigaspor: 3-4 (pen), Yıldırımspor-Vitraspor: 1-0. Futbolseverler Türkiye Kupası heyecanını A Spor ekranlarında yaşadı.
- Spor
- 30.08.2019
- Gazete
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