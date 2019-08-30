Ve Radamel Falcao transferinde büyük düğüm çözülüyor... Yaklaşık 1.5 aydır Kolombiyalı yıldız için uğraşan ancak sürekli engellerle karşılaşan Galatasaray bugün olumlu ya da olumsuz bu işe noktayı koyacak. Taraftarlar, Fransa'dan gelecek müjdeli habere kilitlenmiş durumda.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Kura çekimi için Monaco'ya giden Abdürrahim Albayrak, Ahmet Bulut'la birlikte önce Fransız kulübünün 2. Başkanı Petrov ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
SON DURUM MASAYA YATIRILDI
İkili ardından da Radamel Falcao ile bir araya geldi ve gelinen son nokta masaya yatırıldı. Artık arada çok ufak pürüzlerin kaldığı ve bunların da bugün çözüleceği belirtiliyor.
HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE...
Eğer her şey yolunda giderse bugün Falcao ile ilgili KAP bildiriminin yapılması bekleniyor. Olumsuzluk yaşanması durumunda ise Galatasaray kalan kısa sürede başka forvetlerle görüşecek.
Muhabirimiz Mehmet Özcan dün yapılan görüşmeyi işte böyle görüntüledi.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Kura çekimi için Monaco'ya giden Abdürrahim Albayrak, Ahmet Bulut'la birlikte önce Fransız kulübünün 2. Başkanı Petrov ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
SON DURUM MASAYA YATIRILDI
İkili ardından da Radamel Falcao ile bir araya geldi ve gelinen son nokta masaya yatırıldı. Artık arada çok ufak pürüzlerin kaldığı ve bunların da bugün çözüleceği belirtiliyor.
HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE...
Eğer her şey yolunda giderse bugün Falcao ile ilgili KAP bildiriminin yapılması bekleniyor. Olumsuzluk yaşanması durumunda ise Galatasaray kalan kısa sürede başka forvetlerle görüşecek.
Muhabirimiz Mehmet Özcan dün yapılan görüşmeyi işte böyle görüntüledi.
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