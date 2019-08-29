Galatasaray'ın Radamel Falcao transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'da bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, menajer Ahmet Bulut'la birlikte Falcao ile bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Türkiye'ye gelecek olan Albayrak'ın, yanında Falcao'yu da getirmesi bekleniyor.

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"GALATASARAY'A GİDECEĞİM"

TRT Spor muhabirinin ulaştığı 33 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gidiyor musun?" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdiğini aktardı. Kameralar açılınca Falcao'nun tedirginlik yaşadığını ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir, transferin olacağı izlenimini edindiğini dile getirdi.

L'Equipe Gazetesi, sarı-kırmızılıların Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazmıştı.