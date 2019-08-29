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  • 29.08.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 17:59

Son dakika: Fransa'da transfer zirvesi! ile Falcao bir araya geldi

Son dakika haberine göre menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya giden İkinci Başkanı , Monaco'da ile bir kez daha bir araya geldi.

Transferde flaş gelişme: Albayrak ile Falcao bir araya geldi

'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'da bulunan Galatasaray İkinci Başkanı , menajer Ahmet Bulut'la birlikte Falcao ile bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Türkiye'ye gelecek olan Albayrak'ın, yanında Falcao'yu da getirmesi bekleniyor.

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"GALATASARAY'A GİDECEĞİM"
TRT muhabirinin ulaştığı 33 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gidiyor musun?" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdiğini aktardı. Kameralar açılınca Falcao'nun tedirginlik yaşadığını ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir, transferin olacağı izlenimini edindiğini dile getirdi.

L'Equipe Gazetesi, sarı-kırmızılıların Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazmıştı.

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