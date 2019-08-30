Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? Takımların transfer çalışmaları taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Falcao transferinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek? 2019 1. transfer ve tescil dönemi ne zaman kapanıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2019 tarinide başlayan 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, DANIJEL ALEKSIC'İ KADROSUNA KATTI

Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.

Başakşehir, Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olan Sırp futbolcu Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için düzenlenen imza töreninde Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt yer aldı.

Aleksic, Süper Lig'de Malatyaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol, 6 asist yapma başarısı göstermişti.