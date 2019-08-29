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  • 29.08.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 12:46

Son dakika: ayrılığı resmen açıkladı! ...

Son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Kulübü, Şilili cusu 'in temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
, Şilili cusu 'in n ekibi Bologna'ya olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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