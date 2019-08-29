Beşiktaş, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."
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