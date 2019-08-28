Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda Somaspor ile Akşehir 2008 karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 biterken mücadeleyi penaltılarla 4-3 kazanan Somaspor bir üst tura yükseldi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası, 1. eleme turu maçlarıyla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, müsabakaları kazanan takımlar ikinci eleme turuna yükseldi.

Kupada oynanan 1. eleme turu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor: 0-0 (4-2 penaltılarla) A Spor'dan canlı yayınlandı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor: 5-0

1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor: 0-0 (5-4 penaltılarla)

Ağrı 1970-Iğdıresspor: 5-0

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor: 1-1 (3-2 penaltılarla)

İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor: 1-0

Maltepespor-Hendekspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Modafen: 3-1

Belediye Derincespor-Edirnespor: 2-2 (2-3 uzatmalarda)

Somaspor-Akşehirspor: 1-1 (4-3 penaltılarla) A Spor'dan canlı yayınlandı

Yarın ise 13.30'da Muş Menderes-Bitlis Özgüzeldere, 15.30'da Çankırı-Boyabat ve 16.30'da Tavşanlı Linyit- Isparta karşılaşmaları A Spor'dan HD kalitesinde canlı olarak ekranlarda olacak.

YARININ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda yarın oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor (Muş Şehir)

15.30 Kars 36-Hoçvanspor (Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven)

15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.30 Görelespor-Merzifonspor (Görele 13 Şubat)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yüksekova İlçe)

15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor (Kilis 7 Aralık)

15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 (Mardin 21 Kasım Şehir)

16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Çubuk İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor (Minerali Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor (Yalova Atatürk)

16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 (Tavşanlı Ada İlçe)