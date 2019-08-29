F.Bahçe'nin gözden çıkardığı belirtilen Mehmet Ekici'nin transferine, teknik direktör Avcı da onay verdi. Ancak birçok Beşiktaşlı yöneticinin, geçmişteki olaylar nedeniyle taraftarın Ekici'ye sıcak bakmayacağını düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta dün transferde ilginç bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlılar, F.Bahçe'de takımda düşünülmediği belirtilen Mehmet Ekici ile masaya oturdu. Ekici'nin F.Bahçe'deki geleceğinin belli olması sonrasında Beşiktaş'tan görüşme talep ettiği belirtildi. 29 yaşındaki orta saha, dün FutbolDirektörü Ali Naibi ile görüştü. 1-2 gün içinde netlik kazanacak transfere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da onay verdi.





TARAFTAR TEPKİLİ

Birçok Beşiktaşlı yöneticinin, taraftarın bu transfere tepki göstereceğini düşündükleri belirtildi. Nitekim görüşme haberlerinin yayılması sonrasında taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Ekici, 2017'de Beşiktaş'a değil, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Trabzonspor'da yarım sezon kadro dışı kalmıştı.