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  • 29.08.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 08:46

'tan son dakika bombası!

döneminin kapanmasına kısa bir süre kala son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Futbol Direktörü , tecrübeli oyuncu ile görüştü.

Beşiktaş'tan son dakika bombası!

F.Bahçe'nin gözden çıkardığı belirtilen 'nin ine, teknik direktör Avcı da onay verdi. Ancak birçok lı yöneticinin, geçmişteki olaylar nedeniyle taraftarın Ekici'ye sıcak bakmayacağını düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta dün transferde ilginç bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlılar, F.Bahçe'de takımda düşünülmediği belirtilen Mehmet Ekici ile masaya oturdu. Ekici'nin F.Bahçe'deki geleceğinin belli olması sonrasında Beşiktaş'tan görüşme talep ettiği belirtildi. 29 yaşındaki orta saha, dün FutbolDirektörü ile görüştü. 1-2 gün içinde netlik kazanacak transfere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da onay verdi.

TARAFTAR TEPKİLİ
Birçok Beşiktaşlı yöneticinin, taraftarın bu transfere tepki göstereceğini düşündükleri belirtildi. Nitekim görüşme haberlerinin yayılması sonrasında taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Ekici, 2017'de Beşiktaş'a değil, 'ye transfer olmak için 'da yarım sezon kadro dışı kalmıştı.

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