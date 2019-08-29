Müjdeyi L’Equipe verdi! Falcao koptu geliyor...

G.Saray Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor... Transferi yılan hikayesine dönen Kolombiyalı golcü için müjdeyi veren Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, "Galatasaray, Monaco'yu Falcao transferi konusunda ikna etti. Anlaşma an meselesi" dedi.
HEDEF BİRLİKTE DÖNMEK...
Falcao transferine nokta koymak ve Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılmak için Monaco'ya giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in hedefi Kolombiyalı forvetle birlikte İstanbul'a dönmek.
YÖNETİMİN ISRARI SONUÇ VERDİ
L'Equipe'te yer alan haberde Galatasaray yönetiminin ısrarlı tavrı karşısında Monaco'nun pes ettiği ve transfere onay verdiği bildirildi. Yönetim uzun süredir bu transfer için uğraşıyordu.
TARAFTAR YOLUNU GÖZLÜYOR
Falcao'nun Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği anı merakla bekleyen Galatasaraylı taraftarlar Fransız basınında transferin bittiğine dair çıkan haberler sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.
AKLI FİKRİ ASLAN'DA
G.Saray'a gelmeyi çok isteyen Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmeyi iple çekiyor.
MİLLİ TAKIMA ALINMADI
Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Falcao'yu milli takıma çağırmadı. Queiroz, Falcao'yu kafası transferle meşgul olduğundan dolayı çağırmadığını ifade etti.
HEDEF BİRLİKTE DÖNMEK...
Falcao transferine nokta koymak ve Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılmak için Monaco'ya giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in hedefi Kolombiyalı forvetle birlikte İstanbul'a dönmek.
YÖNETİMİN ISRARI SONUÇ VERDİ
L'Equipe'te yer alan haberde Galatasaray yönetiminin ısrarlı tavrı karşısında Monaco'nun pes ettiği ve transfere onay verdiği bildirildi. Yönetim uzun süredir bu transfer için uğraşıyordu.
TARAFTAR YOLUNU GÖZLÜYOR
Falcao'nun Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği anı merakla bekleyen Galatasaraylı taraftarlar Fransız basınında transferin bittiğine dair çıkan haberler sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.
AKLI FİKRİ ASLAN'DA
G.Saray'a gelmeyi çok isteyen Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmeyi iple çekiyor.
MİLLİ TAKIMA ALINMADI
Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Falcao'yu milli takıma çağırmadı. Queiroz, Falcao'yu kafası transferle meşgul olduğundan dolayı çağırmadığını ifade etti.
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