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Gurbetçi hamlesi

Sarı-Kırmızılılar Hamburg’da oynayan ve Mainz’de stoper mevkiinde yer alan ’i bitirmeye çok yakın.

Gurbetçi hamlesi
Galatasaray bir yandan Falcao'yu bitirmeye çalışırken diğer yandan gurbetçi futbolculara yöneldi. Sarı-Kırmızılılar Hamburg'da oynayan ve Nürnberg'de forma giyen 'i bitirmeye çok yakın. Her iki futbolcu için kulüplerine teklif yapan Sarı-Kırmızılılar önemli ilerlemeler sağladı. Bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. 2 oyuncuyu 'in özellikle istediği gelen haberler arasında.

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