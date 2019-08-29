Gurbetçi hamlesi

Galatasaray bir yandan Falcao'yu bitirmeye çalışırken diğer yandan gurbetçi futbolculara yöneldi. Sarı-Kırmızılılar Hamburg'da oynayan Berkay Özcan ve Nürnberg'de forma giyen Ahmet Gürleyen'i bitirmeye çok yakın. Her iki futbolcu için kulüplerine teklif yapan Sarı-Kırmızılılar önemli ilerlemeler sağladı. Bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. 2 oyuncuyu Fatih Terim'in özellikle istediği gelen haberler arasında.
- Spor
- 29.08.2019
- Gazete
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