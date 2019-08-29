Bugünkü
Takvim

de hız kesmiyor! Şimdi sıra Rafinha’da...

Maia ve Fernandes’te sona yaklaşan yönetim, lı Rafinha’yı gözüne kestirdi... Barcelona formasını giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar teklifini yaptı. kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Şimdi sıra Rafinha’da
Transfer döneminni bitimine kısa bir süre kala müthiş bir atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz sürüyor... Lille formasını giyen Thiago Maia'nın kiralanması konusunda büyük mesafe kat eden, eski yıldızı Manuel Fernandes ile masaya oturan yönetim şimdi gözünü Rafinha'ya dikti.

​BARCELONA YANIT VERECEK
formasını giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar teklifini yaptı. Şimdi Katalan kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.



​ÖNCE YENİ SÖZLEŞME!
Alınan bilgilere göre Barcelona, Rafinha'nın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmak istiyor. Eğer yıldız futbolcu imzayı atarsa Beşiktaş'a kiralanma ihtimali de yükselecek.



​HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Abdullah Avcı her iki kanatta ve 8 numara pozisyonunda oynayan Rafinha'nın mutlaka alınmasını istiyor. 26 yaşındaki yıldız 2 kez Brezilya formasını da giydi.

​2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ
Bu sezon Messi, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle ligdeki 2 maçta da oynayan Rafinha 134 dakika sahada kaldı.



ANLAŞMA YOK AMA PAZARLIK SÜRÜYOR
Fernandes'in menajeri Tamer Özçam, en iyi teklifin 'tan geldiğini ama kesin anlaşma olmadığını söyledi. Özçam, Galatasaray ve Gazişehir'den de teklif aldıklarını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş transferde hız kesmiyor! Şimdi sıra Rafinha’da...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri