Transfer döneminni bitimine kısa bir süre kala müthiş bir atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz sürüyor... Lille formasını giyen Thiago Maia'nın kiralanması konusunda büyük mesafe kat eden, eski yıldızı Manuel Fernandes ile masaya oturan yönetim şimdi gözünü Rafinha'ya dikti.
BARCELONA YANIT VERECEK
Barcelona formasını giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar teklifini yaptı. Şimdi Katalan kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.
ÖNCE YENİ SÖZLEŞME!
Alınan bilgilere göre Barcelona, Rafinha'nın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmak istiyor. Eğer yıldız futbolcu imzayı atarsa Beşiktaş'a kiralanma ihtimali de yükselecek.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Abdullah Avcı her iki kanatta ve 8 numara pozisyonunda oynayan Rafinha'nın mutlaka alınmasını istiyor. 26 yaşındaki yıldız 2 kez Brezilya formasını da giydi.
2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ
Bu sezon Messi, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle ligdeki 2 maçta da oynayan Rafinha 134 dakika sahada kaldı.
ANLAŞMA YOK AMA PAZARLIK SÜRÜYOR
Fernandes'in menajeri Tamer Özçam, en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiğini ama kesin anlaşma olmadığını söyledi. Özçam, Galatasaray ve Gazişehir'den de teklif aldıklarını söyledi.
BARCELONA YANIT VERECEK
Barcelona formasını giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar teklifini yaptı. Şimdi Katalan kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.
ÖNCE YENİ SÖZLEŞME!
Alınan bilgilere göre Barcelona, Rafinha'nın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmak istiyor. Eğer yıldız futbolcu imzayı atarsa Beşiktaş'a kiralanma ihtimali de yükselecek.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Abdullah Avcı her iki kanatta ve 8 numara pozisyonunda oynayan Rafinha'nın mutlaka alınmasını istiyor. 26 yaşındaki yıldız 2 kez Brezilya formasını da giydi.
2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ
Bu sezon Messi, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle ligdeki 2 maçta da oynayan Rafinha 134 dakika sahada kaldı.
ANLAŞMA YOK AMA PAZARLIK SÜRÜYOR
Fernandes'in menajeri Tamer Özçam, en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiğini ama kesin anlaşma olmadığını söyledi. Özçam, Galatasaray ve Gazişehir'den de teklif aldıklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.