Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.08.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 15:11

'ta son dakika sakatlık şoku! ...

'ta son dakika sakatlık şoku! Sol diz iç yan bağında zorlanma meydana gelen , maçında forma giyemeyecek. Erkin'in durumu cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile günün tek idmanı tamamlandı.



CANER ERKİN SAKATLANDI
Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen katılmadı. Caner Erkin'in durumu cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta son dakika sakatlık şoku! Caner Erkin...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri