Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kura ile belirlenecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2019 2020 Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Monaco'da Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Kuranın ardından gruplar belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Kura çekimi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kupada bugün yapılacak play-off'ta son 3 rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şunlar: