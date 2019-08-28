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  • 28.08.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 12:22

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu | - Trabzon maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak - Trabzon karşılaşmasını hakem yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcıları ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Maç 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

F.Bahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında ile Trabzon arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-: Mustafa Öğretmenoğlu​

31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
21.45 -Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy
21.45 Fenerbahçe-: Fırat Aydınus

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