Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu​



31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Fırat Aydınus