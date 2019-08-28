Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Lige iki galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan karşılaşmanın hakemi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kim yönetecek? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Ülker Stadyumu heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.