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  • 28.08.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 12:19

Son dakika: 'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika haberine göre , kaleci ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulüpten ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

, 35 yaşındaki kaleci Kameni'yi gönderdi. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Malaga'dan serbest transfer olarak gelen Kameni, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

Kameni ile anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesi feshederek yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve hiç forma giymeyen Kamerunlu kalecinin İspanyol ekipleri Malaga ve Espanyol ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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