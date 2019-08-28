Fenerbahçe, 35 yaşındaki kaleci Kameni'yi gönderdi. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Malaga'dan serbest transfer olarak gelen Kameni, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

Kameni ile anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesi feshederek yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve hiç forma giymeyen Kamerunlu kalecinin İspanyol ekipleri Malaga ve Espanyol ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."